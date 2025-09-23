Минсельхоз: Мясо сайги допускается к продаже только после ветеринарной экспертизы
Работа по сокращению численности сайги началась в июле текущего года.
Министерство сельского хозяйства сделало заявление о том, насколько безопасно мясо сайги, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
На брифинге в Правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в настоящее время мясо сайги уже есть в продаже.
"По сайгакам ветеринарная служба работает. В каждом мясокомбинате ветеринары полностью обследуют, берём пробы, проводим экспертизу. Только после этого она продаётся в торговых сетях", – пояснил Айдарбек Сапаров.
На вопрос журналистов "А сами пробовали?" министр коротко ответил: "Не успел ещё".
Министр добавил, что мясо сайги продаётся во всех магазинах.
По словам вице-министра, курирующего сферу ветеринарии, Амангали Бердалина, со 2 июля ведётся работа по сокращению численности сайги.
Для этого отобраны 24 специализированные площадки для забоя. Они прошли аттестацию в сфере ветеринарии. Изучались их мощность, персонал. Убой производят только лица, имеющие специальное разрешение.
"Мы мониторим здоровье сайги с весны, проверяем на наличие заболеваний. У нас есть лаборатория, где наблюдаем не только за сайгаками, но и за всеми животными. Сейчас ситуация спокойная. С убойными площадками заключаются договоры. Далее мясо сайги можно направлять на консервирование либо продавать в те места, где заключены соглашения", – пояснил вице-министр.
