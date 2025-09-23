Министерство сельского хозяйства сделало заявление о том, насколько безопасно мясо сайги, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На брифинге в Правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в настоящее время мясо сайги уже есть в продаже.

"По сайгакам ветеринарная служба работает. В каждом мясокомбинате ветеринары полностью обследуют, берём пробы, проводим экспертизу. Только после этого она продаётся в торговых сетях", – пояснил Айдарбек Сапаров.

На вопрос журналистов "А сами пробовали?" министр коротко ответил: "Не успел ещё".

Министр добавил, что мясо сайги продаётся во всех магазинах.

По словам вице-министра, курирующего сферу ветеринарии, Амангали Бердалина, со 2 июля ведётся работа по сокращению численности сайги.

Для этого отобраны 24 специализированные площадки для забоя. Они прошли аттестацию в сфере ветеринарии. Изучались их мощность, персонал. Убой производят только лица, имеющие специальное разрешение.