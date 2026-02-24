Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве страны прокомментировал появившиеся в соцсетях слухи о том, что в вагонах вместо картофеля якобы перевозилось мясо, передает BAQ.KZ.

– Такого случая не было. В вагонах, где грузится картофель, мясо просто не может быть. Это ложная информация, пост уже удалили. Отмечу, контроль за перевозками ведётся постоянно. Все нарушения фиксируются и оперативно устраняются. Комитет инспекции и ветеринарная служба мониторят ситуацию. Даже если мясо перевозится вагонами, используется только рефрижератор, — заявил Айдарбек Сапаров.

Сапаров подтвердил, что на границе выявлялись отдельные нарушения с порожними машинами без документов.

– На границе проезжала порожняя машина без документов. Мы полностью изъяли груз, составили акты на месте и оштрафовали. Эту работу мы продолжаем и усиливаем, — сообщил глава Минсельхоза.

По словам министра, ведомство продолжает контролировать соблюдение правил перевозки сельхозгрузов, усиливает проверки и пресекает любые попытки нарушений.