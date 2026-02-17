Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов на брифинге в Правительстве сообщил, что ведомством через министерство торговли прорабатываются контракты с поставщиками из других стран для того, чтобы не допустить спекулятивного роста цен, передает BAQ.KZ.

"Прямые поставки позволят исключить посредников, и, соответственно, импортная продукция не будет такой дорогой. Но рост на 0,6% с начала года. Где-то мы планируем в коридоре 1% рост. Это естественный рост – 0,6%. Импорт все равно будет, но не будет в таком объеме, который мы, наверное, ожидали в прошлом году", – сказал Азат Султанов.

По его словам, рост цен до 500–700 тенге возможен лишь по отдельным позициям, например по импортному или более дорогому "премиальному" картофелю, тогда как по социально значимым товарам правительство намерено удерживать ситуацию в заданном коридоре. Он сообщил, что проведена работа с южными регионами, и в апреле ожидаются поставки ранних овощей из Туркестанской области, что должно поддержать рынок. Также он отметил, что цена на продукты зависит от технологии производства: например, тепличные овощи стоят дороже.

Он заверил, что картофель прошлогоднего урожая, по его оценке, не будет стоить 500–600 тенге за килограмм, и ожидаемый уровень цены — около 200 тенге.