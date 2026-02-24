Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства представил прогнозную структуру посевных площадей на 2026 год. Документ разработан совместно с акиматами и предусматривает изменение баланса культур с акцентом на диверсификацию и рыночную устойчивость, передает BAQ.KZ.

Общая посевная площадь составит порядка 23,8 млн гектаров – это на 180 тыс. га больше, чем в прошлом году. При этом ключевое изменение касается структуры.

– Прогнозная структура посевных площадей на 2026 год направлена на дальнейшую диверсификацию путем сокращения площади пшеницы и расширения доли высокорентабельных культур. Площадь масличных культур увеличится на 55 тыс. га, кормовых на 242 тыс. га, ячменя на 94 тыс. га. В организованных хозяйствах также вырастут посевы картофеля. Одновременно площадь пшеницы сократят на 125 тыс. га до 12,1 млн гектаров, — заявил министр.

Существенное расширение предусмотрено по кукурузе в связи с запуском проектов глубокой переработки.

– Пересмотрены индикаторы диверсификации по кукурузе, и планируется значительное расширение ее посевных площадей, в том числе в северных регионах. В целом площадь кукурузы планируется довести до 265 тыс. га, что на 90 тыс. га больше, чем в прошлом году. В южных регионах проводится оптимизация водоемких культур. Площадь риса сокращена на 20,2 тыс. га в соответствии с лимитами водопользования. По хлопчатнику запланировано увеличение площадей под капельным орошением. Структура посевных площадей текущего года позволит получить необходимый для полного обеспечения внутренней потребности объем урожая, учитывает конъюнктуру рынка и внешний спрос, что даст возможность снизить риски, связанные с колебаниями цен», — сообщил Айдарбек Сапаров.

Правительству предложено утвердить новую структуру и индикаторы диверсификации на 2026 год.