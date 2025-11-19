На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость обеспечения стабильности цен на продукты питания в рамках разработанной во исполнение поручений Президента Программы по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на ближайшие три года, передаёт BAQ.KZ.

В этих целях Премьер-министр поручил министерствам сельского хозяйства, торговли и промышленности повысить обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией.

Также Минсельхозу поручено активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные договора, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности.