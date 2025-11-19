Минсельхозу поручено укреплять продовольственную безопасность
Сегодня, 11:16
Фото: pixabay.com
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость обеспечения стабильности цен на продукты питания в рамках разработанной во исполнение поручений Президента Программы по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на ближайшие три года, передаёт BAQ.KZ.
В этих целях Премьер-министр поручил министерствам сельского хозяйства, торговли и промышленности повысить обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией.
Также Минсельхозу поручено активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные договора, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности.
"Приоритетом должно стать наращивание производства продуктов питания, особенно по которым сегодня наблюдается высокая импортозависимость. Эти меры должны стабилизировать цены на продукты питания, тем самым снижая уровень продовольственной инфляции", — отметил Олжас Бектенов.
