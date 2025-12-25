В Астане под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова прошло совещание, посвящённое анализу и совершенствованию работы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, передаёт BAQ.KZ.

С докладом выступил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Аманбай Нурмуханбетов, который представил результаты анализа деятельности данных учреждений. Он отметил необходимость комплексного обновления их работы для повышения качества подготовки спортивного резерва.

На сегодняшний день в стране действуют 16 областных и 4 республиканских специализированных школы-интерната-колледжа олимпийского резерва. В них развиваются 41 вид спорта, обучение проходят 6 381 воспитанник.

В связи с этим предложено внедрить систему ключевых показателей эффективности (KPI) для руководителей данных организаций. Одним из основных критериев станет доля спортсменов, входящих в состав региональных сборных в областных интернатах и национальной сборной — в республиканских.

По итогам совещания предложены меры по чёткой специализации видов спорта, перераспределению ресурсов с учётом материально-технической базы и кадрового потенциала, а также сокращению срока обучения в колледжах с 2 лет 10 месяцев до 2 лет. Высвобождаемые средства планируется направить на финансирование государственных грантов для выпускников на уровне бакалавриата.

Ожидается, что реализация предлагаемых реформ позволит системно укрепить спортивный резерв и повысить конкурентоспособность казахстанских спортсменов на международной арене.