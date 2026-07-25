Минторг Казахстана прокомментировал новые пошлины США

В ведомстве напомнили, что 23 июля 2026 года США завершили расследование в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года. В результате с 24 июля на часть казахстанской продукции начала действовать дополнительная пошлина в размере 12,5%. При этом она не распространяется на товары, включенные в утвержденные Торговым представителем США перечни исключений.

Кроме того, ранее действовавшая временная импортная надбавка в размере 10% прекратила действие по истечении 150-дневного срока и не суммируется с новым тарифом.

По расчетам Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, порядка 95% казахстанского экспорта в США, как и прежде, останется вне действия дополнительной пошлины. МТИ РК продолжает взаимодействие с американской стороной для защиты интересов казахстанских экспортеров и поиска взаимоприемлемых решений, — говорится в комментарии ведомства.

23 июля администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых импортных пошлин в отношении 60 торговых партнеров. Размер дополнительных тарифов составляет от 10% до 12,5%. В список стран, подпавших под максимальную ставку, вошел и Казахстан. В Вашингтоне объяснили новые меры итогами расследования, проведенного в рамках раздела 301 Закона США о торговле 1974 года.

По данным американской стороны, пошлины вводятся в отношении стран, которые, по мнению США, принимают недостаточные меры по борьбе с принудительным трудом.