Министерство торговли и интеграции Казахстана усиливает контроль за соблюдением торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары, передает BAQ.KZ.

Под председательством Министра Армана Шаккалиева состоялось расширенное совещание с участием более 80 представителей торговых сетей со всех регионов страны, Ассоциации торговых сетей Казахстана, заместителей акимов областей и крупнейших торговых компаний, включая Magnum Cash&Carry, Small&Skif, Anvar, Dina, Dana, Norma, Metro, Toimart, Galmart, INMART, Greenwich.

Министр напомнил о необходимости соблюдения установленной Правительством торговой надбавки в размере 15% на социально значимые товары и предупредил о жёстких мерах за нарушения. С начала года территориальные департаменты Министерства вынесли 2562 административных постановления, включая 1360 штрафов на сумму более 56,5 млн тенге.

Особое внимание уделено контролю за торговыми надбавками на мясную продукцию: за превышение допустимой надбавки на социальную говядину оформлено 45 постановлений, из которых 33 — штрафы. Министерство совместно с Министерством сельского хозяйства создаёт дополнительные мониторинговые группы для контроля поставок мяса в торговые точки, а также разрабатываются законодательные изменения, исключающие скрытые схемы удорожания и установление ретро-бонусов.

С начала года проведено 747 заседаний региональных комиссий, выявлено 2301 факт нарушений, составлено 1956 административных постановлений и исключено 345 непродуктивных посредников. Анализ электронных счетов-фактур выявил 823 риска нарушений из 9015 проанализированных товарных цепочек.

В рамках поддержки внутреннего производства и стабилизации цен Министерство запускает акцию "Береке Fest", где в крупных торговых сетях страны будут представлены продукты нового урожая — свежие овощи, фрукты и говядина. В торговых залах будут выделены специальные места для казахстанских производителей, что позволит продавать продукцию по ценам ниже рыночных. Параллельно увеличивается количество сельскохозяйственных ярмарок в регионах, обеспечивая прямой доступ покупателей к отечественным товарам и снижая влияние посредников на конечные цены.