Почему одни авиабилеты стоят дороже других и как министерство реагирует на жалобы пассажиров. С этим вопросом журналисты обратились к вице-министру транспорта Максату Калиакпарову, передаёт BAQ.KZ

По словам вице-министра транспорта РК, стоимость билетов зависит от их типа. Невозвратные билеты обычно дешевле, а возвратные - дороже.

"Каждый случай рассматривается индивидуально, но в целом ценообразование формируется по международным стандартам. Более половины пассажиров заранее планируют свои маршруты и покупают билеты заранее. В случае форс-мажорных обстоятельств все обращения рассматриваются оперативно. Кроме того министерство проводит системную работу по обработке жалоб. Все обращения не остаются без внимания, компании проводят профилактическую работу, чтобы минимизировать нарушения", - рассказал он.

Таким образом, как отмечает представитель Министерства транспорта, пассажиры могут рассчитывать на прозрачное ценообразование и оперативное решение возникающих вопросов.