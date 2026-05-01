Минтранспорта выявило нарушения у частных железнодорожных перевозчиков

В Казахстане сотрудники Министерства транспорта Казахстана совместно с Главной транспортной прокуратурой провели проверки поездов частных железнодорожных компаний и обнаружили ряд нарушений, передает BAQ.KZ.

В рамках рейдовых мероприятий мобильные группы обследовали составы нескольких перевозчиков, включая ТОО «Сары-Арка Компани» (маршрут Астана – Уральск), ТОО «Kaz Rail» (Астана – Аркалык), ТОО «Турксиб Астана» (Костанай – Алматы) и ТОО «Nomadas» (Кызылорда – Кокшетау).

Особое внимание проверяющие уделили техническому состоянию вагонов, оснащению купе для пассажиров с инвалидностью, санитарному состоянию постельных принадлежностей, а также работе систем видеонаблюдения.

Как отметили в министерстве, в ходе проверок выявлены отдельные недостатки, связанные с состоянием внутреннего инвентаря и уровнем сервиса. По итогам инспекций перевозчикам указали на выявленные нарушения и оформили соответствующие акты.