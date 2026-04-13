Министерство труда и социальной защиты населения РК усиливает контроль за соблюдением трудовых прав граждан. Ведомство намерено расширить полномочия технических инспекторов, внедрить новые механизмы профилактики травматизма и усилить цифровой мониторинг предприятий, передает BAQ.kz.

По данным министерства, по итогам первого квартала 2026 года государственные инспекторы уже защитили права 17,5 тысячи работников. С недобросовестных работодателей взыскано 452 млн тенге задолженности по заработной плате.

Одним из ключевых изменений станет расширение инструментов общественного контроля. В Парламент направлены поправки в законодательство, согласно которым технические инспекторы получат дополнительные полномочия.

Теперь технические инспекторы смогут самостоятельно запрашивать информацию, проводить проверки рабочих мест, а также участвовать в расследованиях наравне с государственными органами.

Параллельно ведомство внедряет единые правила работы производственных советов на предприятиях. Они будут формироваться на паритетной основе - с участием работодателей, работников и профсоюзов - для выявления рисков ещё до возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, Минтруд совместно с МВД Казахстана разрабатывает механизм обмена данными, который позволит исключить сокрытие несчастных случаев на производстве. Все материалы будут находиться под прозрачным контролем до принятия процессуальных решений.

Отдельное внимание уделяется цифровизации. Ведомство намерено усилить работу «Карты трудовых рисков», интегрировав её с базами данных других государственных органов.

Министр труда Аскарбек Ертаев подчеркнул, что система должна работать в режиме реального времени:

«Карта трудовых рисков не должна быть формальным списком. Она должна в реальном времени показывать проблемные предприятия, задерживающие зарплату, чтобы мы могли оперативно реагировать и защищать права людей. Инструменты цифровой занятости и контроля должны работать на опережение».

В министерстве отмечают, что принимаемые меры направлены на повышение прозрачности, снижение уровня производственного травматизма и более эффективную защиту трудовых прав граждан.