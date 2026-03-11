В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировали информацию, которая распространяется в социальных сетях и мессенджерах о возможности оформления женщинами социальных выплат по безработице после достижения ребенком возраста 1,5 лет, передает BAQ.KZ.

В ведомстве назвали информацию недостоверной.

– Авторы подобных рассылок предлагают гражданам зарегистрироваться в качестве безработного в Карьерном центре, чтобы якобы получать выплаты в течение шести месяцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан официально разъясняет: такая «схема» не имеет правовых оснований и вводит граждан в заблуждение. В соответствии с законодательством, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняет свое рабочее место и не признается безработной. Статус безработного может быть присвоен только тем лицам, которые действительно ищут работу и готовы приступить к ней, – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что социальная выплата по потере работы назначается исключительно участникам системы обязательного социального страхования, которые зарегистрированы в качестве безработных и выполняют установленные требования. Получатель обязан своевременно уведомлять Карьерный центр о факте трудоустройства. В случае предоставления недостоверной информации выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном законодательством.

Министерство обращает внимание, что предоставление заведомо ложных сведений с целью получения социальных выплат может быть квалифицировано как мошенничество. Лица, распространяющие подобные фейковые инструкции, также могут быть привлечены к ответственности.