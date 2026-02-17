В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошло совещание с представителями НПО города Астаны, посвящённое совершенствованию механизма подушевого нормативного финансирования и пересмотру стандартов оказания специальных социальных услуг, передает BAQ.KZ.

Под председательством вице-министра Виктории Шегай обсуждались вопросы повышения качества услуг и прозрачности финансирования, внедрения комплексного подхода к реабилитации детей и введения новых видов услуг, сочетающих домашнее и полустационарное сопровождение.

«Наша цель – не просто финансировать процесс, а обеспечить качественный результат для ребёнка. Новый подход позволит уйти от дробления реабилитации на отдельные процедуры и обеспечить мультидисциплинарный подход», – отметила Шегай.

В ходе встречи обсуждались тарифная политика, работа цифровых сервисов, использование международных шкал оценки потребностей WeeFIM и GMFCS для точного формирования индивидуальных программ развития детей.

По итогам совещания Минтруда поручил подготовить проект обновлённых стандартов и вынести его на обсуждение рабочей группы, а также устранить технические ошибки в цифровых сервисах, мешающие корректному учёту оказанных услуг.