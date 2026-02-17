Минтруда меняет правила реабилитации детей с особыми потребностями
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошло совещание с представителями НПО города Астаны, посвящённое совершенствованию механизма подушевого нормативного финансирования и пересмотру стандартов оказания специальных социальных услуг, передает BAQ.KZ.
Под председательством вице-министра Виктории Шегай обсуждались вопросы повышения качества услуг и прозрачности финансирования, внедрения комплексного подхода к реабилитации детей и введения новых видов услуг, сочетающих домашнее и полустационарное сопровождение.
«Наша цель – не просто финансировать процесс, а обеспечить качественный результат для ребёнка. Новый подход позволит уйти от дробления реабилитации на отдельные процедуры и обеспечить мультидисциплинарный подход», – отметила Шегай.
В ходе встречи обсуждались тарифная политика, работа цифровых сервисов, использование международных шкал оценки потребностей WeeFIM и GMFCS для точного формирования индивидуальных программ развития детей.
По итогам совещания Минтруда поручил подготовить проект обновлённых стандартов и вынести его на обсуждение рабочей группы, а также устранить технические ошибки в цифровых сервисах, мешающие корректному учёту оказанных услуг.
Самое читаемое
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году