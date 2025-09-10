Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала вопросы вокруг цифровой карты семьи, которую неоднократно связывали с рисками утечек данных и уголовным делом в отношении бывших руководителей Центра развития трудовых ресурсов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Светлана Жакупова подчеркнула, что государственный бюджет на разработку карты не расходовался. По ее словам, работа над проектом началась еще в 2015 году в виде обмена данными между госорганами, а полноценно к созданию платформы приступили в 2021 году. Финансирование, как отметила спикер, обеспечил Глобальный фонд ООН в рамках программы развития, и все специалисты были наняты именно за счет этих средств.

"Министерство труда никаких денег на разработку цифровой карты семьи не тратило. Это совершенно безвозмездное финансирование. Методология же была создана казахстанскими специалистами", - заявила глава Минтруда.

Она пояснила, что карта аккумулирует данные примерно из 30 государственных информационных систем и используется для интеграции сервисов. При этом особое внимание уделено вопросам безопасности.

Комментируя возможные риски утечки персональных данных, минрстр сообщила, что предоставляемая информация строго ограничена соглашениями и используется, например, банками второго уровня только с согласия клиентов.

"Банк может запросить сведения о пенсионных взносах, и мы даем лишь усредненные данные по зарплате, без раскрытия полной информации", - подчеркнула спикер.

Что касается уголовного дела в отношении руководителей Центра развития трудовых ресурсов, то оно, по словам министра, "не связано с цифровой картой семьи". Она добавила, что после возбуждения дела были проведены проверки Комитета информационной безопасности и КНБ, которые не выявили фактов утечек.