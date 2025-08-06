В мессенджерах и социальных сетях распространяется сообщение о якобы положенной выплате в размере 70 000 тенге гражданам Казахстана, родившимся с 1949 по 2010 годы, передает BAQ.KZ. Для получения средств предлагается перейти по ссылке и ввести личные данные. Сегодня министерство труда и социальной защиты населения официально опровергло эту информацию.

В ведомстве отметили, что никакой выплаты от "неизвестного социального фонда" не существует.

Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке, — сообщили в Минтруда.

Как отметили в ведомстве, официальная информация о мерах государственной поддержки направляется исключительно через СМС с короткого номера 1414. Все остальные источники должны вызывать сомнения.