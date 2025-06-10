Минтруда против привлечения учителей к патрулированию водоёмов
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Председатель Комитета государственной инспекции труда Министерство труда и социальной защиты населения Ерболат Абулхатин прокомментировал предложение акима Костаная Марата Жундубаева о патрулировании учителям водоемов летом, передает BAQ.KZ.
По его словам, ведомство не поддерживает это предложение. Кроме того, инспекцией труда начата работа с директорами школ, управлениями образования о непривлечении учителей к несвойственной работе.
"Имеется ввиду как ранее было: покраски школ, привлечение к хозяйственной работы. Это категорически не приветствуется. В случае выявлениях таких фактов нами даны четкие указания инспекции труда о привлечении именно работодателей, управления образования в лице директора к соответствующей ответственности", - сказал Ерболат Абулхатин.
По его словам, ведомство держит на контроле ситуацию в Костанае.
"В случае обращений от учителей, если будут выявлены случаи их привлечения к работе, например, на пляжах, будут приняты все необходимые меры, включая выдачу соответствующих предписаний".
Он также отметил, что, возможно, в Костанае инициатива исходила от акима, но даже в этом случае указания официально даёт управление образования.
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