Председатель Комитета государственной инспекции труда Министерство труда и социальной защиты населения Ерболат Абулхатин прокомментировал предложение акима Костаная Марата Жундубаева о патрулировании учителям водоемов летом, передает BAQ.KZ.

По его словам, ведомство не поддерживает это предложение. Кроме того, инспекцией труда начата работа с директорами школ, управлениями образования о непривлечении учителей к несвойственной работе.

"Имеется ввиду как ранее было: покраски школ, привлечение к хозяйственной работы. Это категорически не приветствуется. В случае выявлениях таких фактов нами даны четкие указания инспекции труда о привлечении именно работодателей, управления образования в лице директора к соответствующей ответственности", - сказал Ерболат Абулхатин.

По его словам, ведомство держит на контроле ситуацию в Костанае.

"В случае обращений от учителей, если будут выявлены случаи их привлечения к работе, например, на пляжах, будут приняты все необходимые меры, включая выдачу соответствующих предписаний".

Он также отметил, что, возможно, в Костанае инициатива исходила от акима, но даже в этом случае указания официально даёт управление образования.