Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан прокомментировало ситуацию вокруг жалоб сотрудников супермаркета Galmart. В ведомстве корреспонденту BAQ.KZ сообщили, что на данный момент официальных обращений не поступало, в связи с чем проверка условий труда не проводилась.

Вместе с тем в министерстве пояснили, что в супермаркете применяется сменный график работы.

«В супермаркете существует ряд должностей, работающие по графику сменности, длительность которого составляет 16 часов в смену, с периодичностью работы - 1 день рабочий, 2 дня выходных (график администраторов 5/2). Согласно статьи 73 Трудового кодекса Республики Казахстан сменная работа может устанавливаться в случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы», - сообщили в ведомстве.

При этом подчёркивается, что «привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен подряд запрещается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 86 Кодекса».

Отдельно в министерстве прокомментировали ограничения, о которых заявляли сотрудники.

«Ограничение сотрудников в использовании личных мобильных телефонов и свободе передвижения, включая выход на улицу, трудовым законодательством не предусмотрена», - отметили в ответе.

Что касается перерывов, по данным ведомства, условия могут отличаться от озвученных в соцсетях. Согласно предоставленной информации, в ТОО установлено время для отдыха и приема пищи продолжительностью 1 час, а также три дополнительных перерыва по 20 минут каждый в течение одной рабочей смены.

В части штрафов позиция ведомства оказалась однозначной.

«Согласно трудового законодательства Республики Казахстан работодатель не имеет права налагать штрафы как вид дисциплинарного взыскания», - говорится в ответе.

Вместо этого предусмотрены замечание, выговор, строгий выговор или расторжение трудового договора по установленным основаниям.

«Работодатель не может возлагать материальную ответственность на кассира, если его вина не доказана, также, должен быть договор о материальной ответственности работника», - пояснили в ведомстве.

В случае нарушения норм трудового законодательства, работник имеет право обратиться с соответствующим обращением в адрес инспекции труда.

При этом проведение внеплановой проверки по опубликованным в соцсетях жалобам не планируется.

«По указанному сообщению, в социальных сетях, внеплановая проверка проводиться не будет, так как соответствующего обращения в адрес инспекции труда не поступало», - уточнили в ведомстве.

Таким образом, в министерстве подтвердили: без официальных заявлений от работников оснований для проверки не возникает, несмотря на резонанс в социальных сетях.