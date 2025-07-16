Минтруда опроверг слухи: пособия многодетным никто не отменял
Информация о том, что семьи с менее чем шестью детьми лишат государственного пособия, — фейк.
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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опровергло распространившуюся в соцсетях и ряде СМИ информацию о том, что якобы только семьи с шестью и более детьми считаются многодетными и имеют право на выплаты, передает BAQ.KZ. Это не соответствует действительности.
Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что, в соответствии с действующим законодательством, статус многодетной получает семья, в составе которой есть четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, — заявили в ведомстве.
Размеры выплат в 2025 году:
- 4 ребёнка — 63 030 тенге (16,03 МРП)
- 5 детей — 78 798 тенге (20,04 МРП)
- 6 детей — 94 565 тенге (24,05 МРП)
- 7 детей — 110 332 тенге (28,06 МРП)
- 8 и более — по 15 728 тенге на каждого ребёнка (4 МРП)
Кроме того, отдельное пособие выплачивается женщинам, удостоенным подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", званий "Мать-героиня" или орденов "Материнская слава" I и II степени:
- "Күміс алқа" — 25 165 тенге (6,40 МРП)
- "Алтын алқа" и другие награды — 29 097 тенге (7,40 МРП)
Минтруда призывает граждан получать информацию только из официальных источников и напоминает: распространение фейков карается по закону.
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