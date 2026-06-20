Минтруда опровергло слухи о лишении выплат матерей, работающих курьерами

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана выступило с разъяснением после распространения в социальных сетях публикаций о том, что матерей, подрабатывающих курьерами, якобы могут лишить социальных выплат. В ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности. Как пояснили в Минтруда, неработающие родители, ухаживающие за ребенком, получают государственное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за счет республиканского бюджета.

Такая выплата носит безусловный характер и сохраняется на весь период до достижения ребенком полутора лет независимо от того, трудоустроился получатель или нет. Для работающих родителей, являющихся участниками системы обязательного социального страхования, предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования. Их размер составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года до рождения ребенка. При этом прекращение таких выплат в случае выхода на работу возможно только по заявлению самого получателя.

Автоматическое лишение выплат законодательством не предусмотрено. В министерстве также призвали СМИ, блогеров и администраторов пабликов внимательно относиться к трактовке официальной информации и избегать публикации заголовков или формулировок, которые могут вводить граждан в заблуждение. Казахстанцам рекомендовали ориентироваться на официальные разъяснения государственных органов и при необходимости обращаться за консультациями в профильные ведомства.