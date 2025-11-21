Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год", передает BAQ.KZ.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА", где граждане могут ознакомиться с его содержанием и оставить свои замечания.

Проектом предлагается установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, которые выдают местные исполнительные органы работодателям. Размер квоты на 2026 год определён на уровне 0,25% от общей численности рабочей силы в стране. Такая величина, по данным ведомства, позволит обеспечить баланс между потребностями рынка труда и защитой прав отечественных работников.

Для физических лиц, привлекающих трудовых иммигрантов, планируется установить квоту в размере 2,9% от численности рабочей силы. Это необходимо для сохранения общего количества иностранных граждан, работающих в Казахстане, на уровне предыдущих лет и обеспечения стабильности в сфере бытовых и сервисных услуг.

Проект приказа размещён на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 5 декабря 2025 года. Министерство отмечает, что открытое обсуждение позволяет учитывать мнения граждан, экспертов и работодателей перед окончательным утверждением документа.