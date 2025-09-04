Министерство труда и социальной защиты населения РК инициировало поправки в Социальный кодекс, которые затронут систему обязательного социального страхования и обеспечения. Ведомство предлагает приостанавливать выплату пенсий и пособий тем гражданам, у которых отсутствует постоянная регистрация, передает BAQ.KZ.

Проект поправок опубликован на сайте НПА. Обсуждение продлится до 24 сентября 2025 года.

По данным министерства, сейчас право на пенсии и пособия имеют граждане Казахстана, кандасы и иностранцы, постоянно проживающие в стране. Однако мониторинг показал, что более 108 тысяч активных получателей не имеют постоянной прописки, а свыше 28 тысяч — лишь временную регистрацию.

В ведомстве отмечают, что изменения коснутся ряда статей Социального кодекса. Выплаты будут приостанавливаться, если сведения о постоянном проживании не подтверждены в государственных базах данных. Сейчас вопрос рассматривает Конституционный суд.

Отдельно предлагается изменить порядок выплат для получателей, находящихся на полном гособеспечении: пожилых людей и граждан с инвалидностью в центрах социального обслуживания, а также осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В таких случаях деньги переводятся на счета учреждений. При этом выявлены факты хищения. Чтобы снизить риски, Минтруд предлагает перечислять на специальные счета лишь 70% выплат, а 30% направлять самим получателям для личных нужд.

Минтруда также считает несправедливым, что содержание центров соцуслуг ежегодно обходится местным бюджетам более чем в 92 млрд тенге, в то время как пенсионеры и получатели пособий вне учреждений вынуждены самостоятельно оплачивать продукты, коммунальные услуги и транспорт.

Специалисты признают, что инициатива может вызвать недовольство среди граждан, которые выехали за границу и оформили вид на жительство в других странах. В таких случаях выплаты будут приостанавливаться до выяснения обстоятельств.