Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект Концепции миграционной политики Республики Казахстан до 2030 года, передаёт BAQ.KZ.

Документ направлен на выстраивание сбалансированной миграционной системы, основанной на качественном отборе мигрантов, учёте миграционных потоков и развитии человеческого капитала. В настоящее время проект находится на рассмотрении Правительства.

Как отмечается, Концепция охватывает три ключевых направления. Первое — цифровизация и совершенствование учёта миграции. Планируется создание единого цифрового контура миграционного мониторинга на базе платформы migration.enbek.kz с интеграцией данных МВД, МИД, Миннауки и других госорганов. Это позволит прогнозировать миграционные тенденции и повысить эффективность управленческих решений.

Второе направление предусматривает стимулирование и упорядочение трудовой миграции. Особый акцент сделан на поддержку внутренних переселенцев и қандасов, внедрение региональных квот на переселение, развитие мобильного предпринимательства и сокращение региональных диспропорций на рынке труда.

Третье направление связано с управлением внешней миграцией: защитой прав казахстанцев за рубежом, привлечением квалифицированных иностранных специалистов и студентов, а также поддержкой этнических казахов, возвращающихся на историческую родину. В числе мер — двусторонние соглашения с зарубежными странами и внедрение цифровых инструментов мониторинга трудовой миграции.

В Минтруда подчёркивают, что реализация Концепции не потребует дополнительных бюджетных средств. Уже подготовлен План действий, включающий 73 мероприятия и 14 целевых индикаторов.