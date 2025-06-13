Казахстан расширяет список сезонных профессий для иностранцев
В Казахстане будет расширен перечень профессий для привлечения сезонных иностранных работников.
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Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подготовило важные изменения в нормативных правовых актах, направленные на улучшение условий привлечения сезонных иностранных работников, передает BAQ.KZ. Нововведения предусматривают расширение списка профессий, в которых иностранцы смогут работать на сезонной основе, а также пересмотр налоговых сборов для работодателей, нанимающих таких работников.
Согласно предложенным поправкам, начиная с 1 января 2026 года, в перечень сезонных профессий войдут неквалифицированные рабочие в строительстве (разнорабочие), а также специалисты в сферах благоустройства и обслуживания. Это позволит легализовать труд многих мигрантов, вывести их из теневого сектора и сократить нарушения миграционного законодательства.
Кроме того, планируется пересмотреть ставки налоговых сборов в зависимости от срока пребывания иностранного работника:
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до 90 календарных дней — 30 месячных расчетных показателей (МРП);
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до 180 дней — 60 МРП;
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до 270 дней — 90 МРП;
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до 365 дней — 120 МРП.
Эти меры призваны сделать привлечение сезонных работников более прозрачным и выгодным для бизнеса, а также способствовать контролю за миграционными процессами.
Подробности и полный текст проектов изменений размещены на портале "Открытые НПА".
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