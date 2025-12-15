Минтруда: всего 6% переселенцев с юга на север Казахстана вернулись обратно
За девять месяцев 2025 года место жительства сменили 1 млн 326 тыс. человек.
Из 66,2 тысячи граждан, переселившихся из южных регионов Казахстана в северные в рамках государственной программы добровольного переселения, 3,6 тысячи человек вернулись на прежнее место жительства. Такие данные привело министерство труда и социальной защиты населения РК в ответе на депутатский запрос, передаёт BAQ.KZ.
В ведомстве уточнили, что по информации Бюро национальной статистики за девять месяцев 2025 года место жительства сменили 1 млн 326 тыс. человек. Из них межрегиональная миграция составила 619 тыс. человек, что на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Добровольное переселение из южных в северные регионы остается одной из ключевых мер по перераспределению трудовых ресурсов и содействию занятости населения. С начала реализации программы в северные области переехали 66,2 тыс. человек, при этом доля вернувшихся составила около 6%.
В Минтруда также отметили, что принимаемые меры позволили сократить отрицательное миграционное сальдо в регионах с сокращающимся населением. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 36%, или на 19 тыс. человек — с минус 53 тыс. до минус 34 тыс. человек.
