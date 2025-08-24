Пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан выступила с официальным заявлением по поводу розыгрышей ценных призов, которые проводятся в социальной сети Instagram в аккаунтах "Zhanabylov_e" и "elt6i", передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей МТС РК поступило заявление от гражданина С. с просьбой проверить данные розыгрыши на соответствие законодательству о лотерейной деятельности.

В настоящее время гражданину Жанабылову направлено извещение о необходимости дать объяснения в соответствии с частью 1 статьи 743 КоАП. По итогам рассмотрения будет принято решение о возбуждении административного производства.

Если объяснения от блогера не поступят, Комитет возбудит дело об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 КоАП. Данная статья предусматривает штрафы:

на физических лиц — в размере 100 месячных расчётных показателей,

на субъектов малого бизнеса или некоммерческие организации — 300 МРП,

на субъектов среднего бизнеса — 500 МРП,

на крупный бизнес — 1000 МРП.

В случае неявки гражданина Жанабылова дело будет рассмотрено заочно.

В министерстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" запрещается проведение лотерей и распространение лотерейных билетов лицами, которые не являются официальным оператором или агентом лотереи.

Пресс-служба призвала граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях в социальных сетях. Подобные акции, подчеркнули в ведомстве, могут не только нарушать закон, но и нести риски мошенничества и финансовых потерь для участников.