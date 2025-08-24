Минтуризма и спорта РК проверяет Instagram-розыгрыши блогеров на соответствие закону о лотереях
Блогеру направлено извещение о необходимости дать объяснения.
Пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан выступила с официальным заявлением по поводу розыгрышей ценных призов, которые проводятся в социальной сети Instagram в аккаунтах "Zhanabylov_e" и "elt6i", передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей МТС РК поступило заявление от гражданина С. с просьбой проверить данные розыгрыши на соответствие законодательству о лотерейной деятельности.
В настоящее время гражданину Жанабылову направлено извещение о необходимости дать объяснения в соответствии с частью 1 статьи 743 КоАП. По итогам рассмотрения будет принято решение о возбуждении административного производства.
Если объяснения от блогера не поступят, Комитет возбудит дело об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 КоАП. Данная статья предусматривает штрафы:
на физических лиц — в размере 100 месячных расчётных показателей,
на субъектов малого бизнеса или некоммерческие организации — 300 МРП,
на субъектов среднего бизнеса — 500 МРП,
на крупный бизнес — 1000 МРП.
В случае неявки гражданина Жанабылова дело будет рассмотрено заочно.
В министерстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" запрещается проведение лотерей и распространение лотерейных билетов лицами, которые не являются официальным оператором или агентом лотереи.
Пресс-служба призвала граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях в социальных сетях. Подобные акции, подчеркнули в ведомстве, могут не только нарушать закон, но и нести риски мошенничества и финансовых потерь для участников.
