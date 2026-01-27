Ряд курортов перегружен из-за роста турпотока, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства, передает BAQ.KZ.

"Некоторые курорты не справляются с нарастающим потоком. В пик сезона в курортной зоне Бурабай наблюдаются заторы, а по направлению озера Балхаш отмечается нехватка объектов придорожного сервиса, дефицит топлива и часовые очереди на АЗС.

Практически во всех курортных зонах отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов", - сказал министр.