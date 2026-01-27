Минтуризма: некоторые курорты не справляются с растущим потоком туристов
Ряд курортов перегружен из-за роста турпотока, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства, передает BAQ.KZ.
"Некоторые курорты не справляются с нарастающим потоком. В пик сезона в курортной зоне Бурабай наблюдаются заторы, а по направлению озера Балхаш отмечается нехватка объектов придорожного сервиса, дефицит топлива и часовые очереди на АЗС.
Практически во всех курортных зонах отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов", - сказал министр.
Он отметил, что для решения всех указанных проблем предлагается приравнять инфраструктурные проекты в приоритетных туристских территориях к общестрановым и критически важным. Соответствующие поправки, определяющие перечень ПТТ, находятся на рассмотрении в Сенате.
