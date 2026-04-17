Минтуризма объяснило, как получить лицензию туроператора в Казахстане

Минтуризма разъяснило порядок получения лицензии для туроператоров, передает BAQ.KZ.

Как отметили в ведомстве, для осуществления туроператорской деятельности необходимо пройти регистрацию в государственном электронном реестре и получить соответствующую лицензию.

По данным госреестра, на сегодняшний день выдано 745 лицензий на туроператорскую деятельность. Из них 49 — в сфере выездного туризма, 52 — в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма, а 644 — в сфере внутреннего и въездного туризма.

Кроме того, в государственном реестре зарегистрированы 12 392 турагента, а также 388 гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму.

В министерстве пояснили, что подать заявление на получение лицензии можно через портал «Электронное лицензирование» (www.elicense.kz) с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Стоимость выдачи лицензии составляет 10 месячных расчетных показателей (МРП). Переоформление обойдется в 10% от этой суммы, но не более 4 МРП. Срок оказания услуги — до 6 рабочих дней, а переоформление занимает до 3 рабочих дней.

Для получения лицензии необходимо соответствовать ряду требований. В частности, у заявителя должен быть сформированный туристский продукт, как минимум один сотрудник с профильным образованием и стажем работы не менее одного года, а также офис, находящийся в собственности или на ином законном основании.

Для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, дополнительно требуется наличие договора банковской гарантии.