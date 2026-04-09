Министерство туризма и спорта Казахстана опровергло информацию, распространённую рядом СМИ, о якобы приглашении американского блогера в страну, передает BAQ.kz.

В ведомстве подчеркнули, что системная работа по продвижению туристического потенциала Казахстана ведётся через организацию групповых информационных туров с участием иностранных блогеров, туристских ассоциаций и компаний. Приглашение отдельных физических лиц в рамках такой работы не предусмотрено.

«В случае поступления официальных обращений министерство оказывает всестороннюю поддержку. Однако подобного обращения от данного блогера в адрес ведомства не поступало», - сообщили в министерстве.

В то же время уточняется, что от имени национальной компании «KAZAKHTOURISM» действительно велась личная переписка с указанным блогером. По информации компании, стороны не смогли достичь конкретных договорённостей.

В «KAZAKHTOURISM» добавили, что готовы оказывать информационную поддержку и предоставлять необходимые сведения для ознакомления с туристическим потенциалом Казахстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Camperghini (@camperghini)

Ранее известный американский тревел-блогер Коннор, путешествующий по миру на необычном автодоме, переделанном из Lamborghini Urus, опубликовал пост, в котором поделился разочарованием от въезда в Казахстан.

По его словам, несмотря на предварительные договоренности и ожидание официальной встречи, на границе его никто не встретил. Более того, блогера и его команду начали расспрашивать о целях въезда в страну, что показалось ему странным, учитывая, что, как он утверждает, принимающая сторона знала об их приезде.

Коннор отметил, что такая ситуация его расстроила, поскольку, по его мнению, Казахстан заслуживает совсем другого восприятия в мире. Он подчеркнул, что видит страну не через стереотипы, а как государство с красивой природой, серьёзным бизнес-потенциалом и интересной культурной историей.