Минтуризма рассказало, что изменилось в казахстанском спорте после реформ

Казахстан в ближайшие четыре года примет семь чемпионатов мира, зимние Азиатские игры и 51-й Конгресс УЕФА. Одновременно в стране пересмотрели расходы профессиональных клубов на легионеров, а высвободившиеся 3,5 млрд тенге направили на детско-юношеский и массовый спорт, передает BAQ.KZ.

Итоги реформ и планы отрасли обсудили на конференции «Спорт в Казахстане. От реформ к результатам», приуроченной ко Дню спорта.

Первый крупный старт состоится уже этой осенью. В октябре 2026 года Астана примет чемпионат мира по видам борьбы. В ноябре в столице пройдет заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства WADA.

Еще шесть мировых первенств запланированы на 2027 год. Казахстан примет чемпионаты мира по боксу, дзюдо, таеквондо, настольному теннису и киберспорту, а среди юниоров пройдет чемпионат мира по шорт-треку.

В 2027 году страна станет площадкой и для 51-го Конгресса УЕФА.

Следующие крупные события уже стоят в календаре на конец десятилетия. Зимние Азиатские игры пройдут в Алматы в 2029 году, а в 2030 году Астана примет чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

На конференции говорили не только о международных стартах. Одной из заметных перемен стало перераспределение денег, которые раньше уходили на зарплаты иностранным спортсменам в казахстанских клубах.

Ежегодно на эти цели тратили около 3,5 млрд тенге. В 2026 году расходы по этой статье свели к нулю, а средства направили на детско-юношеский и массовый спорт.

Организатором пленарных заседаний выступило общественное объединение «Спортшылар кеңесі». Независимая организация объединяет действующих спортсменов и тех, кто уже завершил карьеру, и представляет интересы спортивного сообщества в диалоге с государством.

На одной площадке собрались представители государственного управления, профессионального спорта, науки, спортивной медицины и бизнеса. Задача такого формата состоит в прямом разговоре между теми, кто принимает решения в отрасли, и спортсменами, которых эти решения затрагивают.

Работа конференции проходит в трех пленарных сессиях. Участники обсуждают реформы и управление спортом, спортивную медицину, науку и цифровизацию, преемственность поколений и развитие массового спорта.