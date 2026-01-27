Министерство туризма и спорта рекомендовало Национальному сурдлимпийскому комитету рассмотреть вопрос об освобождении Арсена Шакуова от должности вице-президента, передает BAQ.KZ.

В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого мужчина грубо обращается с женщиной и высказывает в ее адрес угрозы. В публикациях утверждается, что на кадрах запечатлен Арсен Шакуов.

"Сегодня министерством рекомендовано Национальному сурдлимпийскому комитету провести очередное собрание, чтобы данного человека убрали с должности вице-президента комитета", - сказал министр Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве.

На своей странице в Instagram Арсен Шакуов подтвердил, что на видео запечатлены он и его супруга. По его словам, речь идет о бытовом семейном конфликте, в ходе которого оба допустили некорректное поведение.

По его словам, ранее по этому факту было подано заявление в полицию, проведена проверка и приняты административные меры, после чего стороны примирились и принесли друг другу извинения.

Он подчеркнул, что видео не предназначалось для распространения, и сообщил о подаче заявления в полицию по факту незаконного получения и публикации записи.