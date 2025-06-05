Фонд социального медицинского страхования сообщил о снижении кредиторской задолженности медицинских организаций на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BAQ.KZ.

Объем долгов уменьшился со 111,6 млрд до 98,4 млрд тенге, включая сокращение просроченной задолженности более чем на треть — с 21 до 13,4 млрд тенге.

Как отметила заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова, положительная динамика стала результатом системной работы по финансовому оздоровлению, проводимой совместно с Министерством здравоохранения.

С начала года были проанализированы финансовые показатели 30 медорганизаций для выявления рисков роста задолженности. В результате утвержден "План мероприятий по улучшению финансовой устойчивости", включающий краткосрочные и долгосрочные меры, а также запущен мониторинг выплат зарплаты и долгов с участием региональных управлений здравоохранения.

Комплексный подход позволил стабилизировать финансовую ситуацию и создать условия для устойчивого управления рисками в системе здравоохранения страны.