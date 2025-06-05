Минус 13 млрд: ФСМС отчитался о снижении долгов больниц и поликлиник
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Фонд социального медицинского страхования сообщил о снижении кредиторской задолженности медицинских организаций на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BAQ.KZ.
Объем долгов уменьшился со 111,6 млрд до 98,4 млрд тенге, включая сокращение просроченной задолженности более чем на треть — с 21 до 13,4 млрд тенге.
Как отметила заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова, положительная динамика стала результатом системной работы по финансовому оздоровлению, проводимой совместно с Министерством здравоохранения.
С начала года были проанализированы финансовые показатели 30 медорганизаций для выявления рисков роста задолженности. В результате утвержден "План мероприятий по улучшению финансовой устойчивости", включающий краткосрочные и долгосрочные меры, а также запущен мониторинг выплат зарплаты и долгов с участием региональных управлений здравоохранения.
Комплексный подход позволил стабилизировать финансовую ситуацию и создать условия для устойчивого управления рисками в системе здравоохранения страны.
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