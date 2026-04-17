Минус 2,4 млрд долларов: Казахстан теряет иностранные инвестиции

Согласно данным Ranking.kz, в 2025 году отток прямых инвестиций из Казахстана за рубеж достиг 2,4 млрд долларов, увеличившись на 30% по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, в 2024 году показатель, напротив, сократился на 61% и составил 1,9 млрд долларов.

При этом текущий уровень оттока нельзя назвать критическим: он остаётся существенно ниже средних значений как минимум за последние 15 лет.

Куда уходят деньги

В отраслевом разрезе наибольший объём инвестиций пришёлся на финансовый сектор –1,5 млрд долларов.

В топ-5 направлений также вошли: деятельность домашних хозяйств – 449,6 млн долларов; обрабатывающая промышленность 211,9 млн долларов; транспорт и складирование 85,9 млн долларов; строительство 44,7 млн долларов.

Наибольший отток средств зафиксирован в: Турция 1,1 млрд долларов; Объединённые Арабские Эмираты 455,1 млн долларов; Узбекистан 292,8 млн долларов.

При этом именно эти направления показали наиболее заметный рост.

Эксперты связывают динамику с конкретными сделками и проектами: инвестиции в Турцию вероятно, результат покупки крупного маркетплейса казахстанским финансовым институтом; вложения в Узбекистан проекты казахстанских застройщиков; отток в ОАЭ – инвестиции в сектор услуг и домашнего хозяйства.