Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал планы по расширению сети легкорельсового транспорта (ЛРТ) и предложение о строительстве двухуровневой дороги по проспекту Кабанбай батыра. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию Астаны, передаёт BAQ.KZ.
Президент подчеркнул, что проект ЛРТ имеет крайне важное значение для столицы. По его словам, в ближайшее время необходимо обеспечить полный запуск системы.
"Поддерживаю дальнейшие планы по расширению сети ЛРТ. Это, несомненно, позволит уменьшить трафик на дорогах. Правительству в приоритетном порядке нужно определиться с финансированием", — отметил Глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу строительства двухуровневой автомобильной дороги по проспекту Кабанбай батыра. Он поручил разработать проектно-сметную документацию в следующем году, а к строительным работам приступить в 2027 году.
Также Президент обозначил задачу обеспечить продолжение строительства проспекта Тәуелсіздік. Данную работу Правительству предстоит реализовать совместно с акиматом Астаны.
Глава государства отметил, что развитие транспортной инфраструктуры столицы должно идти опережающими темпами и соответствовать росту города и численности его населения.
