Всё готово: делегаты заняли места, журналисты завершили свои интервью, сотрудники - последние проверки. Форум вот-вот начнётся, и скоро здесь появится Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Корреспондент BAQ.KZ наблюдает, как начинается история AIF 2025 – подробности в фоторепортаже.

Такая очередь была в зал Astana за полчаса до начала пленарного заседания. Участники форума рассаживаются в ожидании начала пленарной сессии.

Не все спешили в зал, кто-то неспешно беседует в сторонке.

Кто-то сидит.

Самые тёплые встречи на полях AIF.

Журналисты интересуются у Даурена Абаева об ожиданиях от AIF.

А Саясату Нурбеку задают вопросы вне повестки форума.

Кофе-брейк для представителей СМИ и делегатов.

На площадке замирает движение, журналистов просят подняться на второй этаж, а делегатом занять свои места в зале: скоро прибудет Глава государства.

Однако гости форума всё ещё продолжают прибывать.

Вид сверху: делегаты, дипломаты, эксперты – почти все на своих местах. Зал готов к старту.