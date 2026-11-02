Минводы РК возобновило реализацию 10 проектов-долгостроев

Министерство водных ресурсов и ирригации РК продолжает работу по завершению 10 проектов-долгостроев в сфере водного хозяйства, строительство и реконструкция которых были начаты в 2010–2020 годах, но впоследствии приостановлены.

Для решения этой задачи в прошлом году Комитетом водного хозяйства был разработан Алгоритм завершения проектов-долгостроев по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений.

Документ предусматривает возобновление строительно-монтажных работ на 10 объектах. В их числе — шесть проектов по реконструкции и модернизации каналов в Кызылординской и Туркестанской областях, а также реконструкция Преображенского гидроузла и Селетинского водохранилища в Акмолинской области, плотинного гидроузла на реке Кусак в области Абай и водозаборного сооружения на реке Сумбе в Алматинской области.

Работа по возобновлению проектов уже ведётся. Строительно-монтажные работы начаты на водозаборном сооружении на реке Сумбе и Кызылкумском магистральном канале в Туркестанской области. По каналам К-26 и К-28 в Туркестанской области запущены конкурсные процедуры. Ещё четыре проекта находятся на рассмотрении РГП «Госэкспертиза», по оставшимся двум проводится корректировка проектной документации.