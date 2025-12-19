Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев в своей поздравительной речи на Евразийском форуме, приуроченному к пятилетию со дня основания Института парламентаризма отметил, что Конституционная реформа 2022 года институционально усилила роль представительной ветви власти и создала основу для дальнейшего развития парламентаризма в стране, передаёт BAQ.KZ.

"Проведённая в 2022 году Конституционная реформа, институционально укрепив роль представительной ветви власти, заложила прочную основу для дальнейшего развития парламентаризма. Сегодня в обществе активно обсуждается инициатива Главы государства о переходе в обозримом будущем к однопалатному парламенту. Специальная рабочая группа анализирует и вырабатывает соответствующие подходы", — заявил министр.

Инициатива о переходе к однопалатному парламенту

По словам главы Минюста, обсуждение возможного перехода к однопалатной модели является продолжением последовательных политических реформ и отражает курс на построение Справедливого Казахстана.

Министр подчеркнул, что в условиях системных преобразований Институт парламентаризма играет ключевую роль в научном и экспертно-аналитическом сопровождении реформ и формировании современного законодательства.

"Институт в этом плане стал подспорьем, способствующим формированию качественного и современного законодательства, реализуя концепцию “Слышащего государства” на деле. Благодаря инициативе и усилиям депутатов разрабатываются и принимаются важные законы, направленные на повышение благосостояния граждан", — отметил Ерлан Сарсембаев.

Закон об Уполномоченном по правам человека

Он также напомнил, что одним из первых законов, в разработке которого Институт принял активное участие, стал Закон 2021 года об Уполномоченном по правам человека, направленный на усиление правозащитного потенциала государства.

Ерлан Сарсембаев подчеркнул, что устойчивое развитие парламентаризма и повышение качества законодательства требуют скоординированной работы всех участников нормотворческого процесса.