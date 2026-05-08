Минюст объяснил, какие полномочия может получить вице-президент
В Мажилисе обсудили полномочия будущего вице-президента Казахстана. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев пояснил, что их круг будет определяться отдельным указом Президента.
В Мажилис Парламента Республики Казахстан обсудили полномочия будущего вице-президента страны в рамках рассмотрения проекта Конституционного закона "О Президенте Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.
С вопросом к министру юстиции выступила депутат Мажилиса Татьяна Савельева. Она обратила внимание на статью 24 законопроекта, согласно которой вице-президент по поручению главы государства представляет Президента при взаимодействии с Курултаем, правительством и другими государственными органами, а также осуществляет "иные полномочия", определяемые Президентом.
Депутат попросила уточнить, что именно подразумевается под этой формулировкой и будут ли такие полномочия закрепляться отдельным законом или другим нормативным актом.
Что ответили в Минюсте
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев пояснил, что институт вице-президента рассматривается как механизм реализации функций, возлагаемых на него Президентом.
"Предполагается, что именно Президент будет определять круг его полномочий. Это будет оформляться отдельным указом Президента, утверждающим положение о вице-президенте", - сообщил Сарсембаев.
По его словам, такой подход позволит обеспечить гибкость и адаптивность системы государственного управления.
"Таким образом обеспечиваются гибкость и адаптивность государственного управления, что полностью соответствует ранее заявленному курсу на дерегулирование системы государственного управления", - добавил министр.
Что предусматривает законопроект
Согласно законопроекту, вице-президент будет представлять интересы главы государства при взаимодействии с государственными органами и выполнять функции, определенные Президентом Казахстана. Законопроект находится на стадии рассмотрения в первом чтении.
