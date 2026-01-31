Министерство юстиции Республики Казахстан выступило с официальным заявлением в связи с распространением в социальных сетях недостоверной информации, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве сообщили, что сведения о якобы предложении министра юстиции Ерлана Сарсембаева предоставить отдельный правовой статус северным регионам страны не соответствуют действительности.

В Минюсте подчеркнули, что распространение ложной информации может повлечь за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В этой связи Министерство юстиции призвало граждан и представителей средств массовой информации доверять только официальным источникам и использовать проверенные данные.