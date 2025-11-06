Минюст опроверг слухи о "международных рисках" при создании цифровой платформы для авторских прав
После появления в социальных сетях сообщений о якобы международных рисках при создании единой цифровой платформы для авторских прав, в Министерстве юстиции опровергли эти утверждения, передаёт BAQ.KZ
В кулуарах Сената вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова заявила, что распространяемая информация не соответствует действительности и не имеет отношения к международным договорам, ратифицированным Казахстаном.
"Та информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Это никак не повлияет на международный статус Казахстана и не связано с договорами, которые администрируются Всемирной организацией интеллектуальной собственности", — подчеркнула Жакселекова.
По её словам, Казахстан присоединился и ратифицировал около 20 международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, и все они сохраняют силу. Более того, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) не только поддержала проект, но и оказывает техническую помощь в его внедрении.
"ВОИС предоставила консультантов, которые участвуют в разработке и имплементации технического решения. Определённые рекомендации действительно высказывались - они касались возможной монополизации, но мы неоднократно объясняли: никакой монополии не будет. Авторские общества как работали, так и будут работать. Мы всего лишь предоставляем им техническое решение", — сказала вице-министр.
Также вице-министр подчеркнула, что цифровая платформа позволит обеспечить прозрачное и справедливое распределение вознаграждений, а также даст авторам возможность отслеживать использование своих произведений.
"Республика Казахстан - суверенное государство. Мы сами определяем развитие национального законодательства. Цифровая платформа направлена на защиту авторов и справедливое распределение вознаграждений. Никакой связи между её внедрением и работой международных стриминговых сервисов нет", — отметила она.
