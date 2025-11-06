После появления в социальных сетях сообщений о якобы международных рисках при создании единой цифровой платформы для авторских прав, в Министерстве юстиции опровергли эти утверждения, передаёт BAQ.KZ

В кулуарах Сената вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова заявила, что распространяемая информация не соответствует действительности и не имеет отношения к международным договорам, ратифицированным Казахстаном.

"Та информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Это никак не повлияет на международный статус Казахстана и не связано с договорами, которые администрируются Всемирной организацией интеллектуальной собственности", — подчеркнула Жакселекова.

По её словам, Казахстан присоединился и ратифицировал около 20 международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, и все они сохраняют силу. Более того, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) не только поддержала проект, но и оказывает техническую помощь в его внедрении.

"ВОИС предоставила консультантов, которые участвуют в разработке и имплементации технического решения. Определённые рекомендации действительно высказывались - они касались возможной монополизации, но мы неоднократно объясняли: никакой монополии не будет. Авторские общества как работали, так и будут работать. Мы всего лишь предоставляем им техническое решение", — сказала вице-министр.

Также вице-министр подчеркнула, что цифровая платформа позволит обеспечить прозрачное и справедливое распределение вознаграждений, а также даст авторам возможность отслеживать использование своих произведений.