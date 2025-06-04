Через месяц в Казахстане заработает мобильное приложение AISoip — цифровая система Минюста, с помощью которой граждане смогут отслеживать действия частных судебных исполнителей (ЧСИ) и оперативно подавать жалобы. Об этом рассказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков в новом выпуске проекта "Другими словами", передаёт BAQ.KZ.

AISoip позволит гражданам проверять подлинность документов частных судебных исполнителей по QR-коду, узнавать, наложен ли на них запрет на выезд, отслеживать, не превышает ли исполнитель свои полномочия, а также подавать жалобы напрямую — всего в один клик, без необходимости писать обращения вручную.

"Например, если вам запрещают выезд за долг в 10 тысяч тенге — это превышение полномочий. Приложение покажет это красным цветом, и вы сможете сразу нажать кнопку “Жалоба” — всё отправится в палату и Минюст", — объяснил Молдабеков.

AISoip уже частично используется частными судебными исполнителями, однако теперь он станет доступен и для обычных граждан. Это повысит прозрачность системы взыскания и позволит гражданам самостоятельно отслеживать весь процесс.

"У каждого будет окно, где будет написано: исполнитель должен сделать 1, 2, 3. И вы сразу увидите — сделано или нет", — добавил он.

Приложение также защитит от мошенников — можно будет в реальном времени отсканировать бумагу и проверить, действительно ли существует дело или постановление.

Напомним, в новом выпуске проекта "Другими словами" мы говорим о цифровизации государственных услуг и электронных документах, которые курирует Минюст.