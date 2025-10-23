Минюст создаёт единую платформу для защиты авторских прав
Министерство юстиции совместно с РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" приступило к разработке цифровой платформы QazCopyright — единого сервиса для управления авторскими и смежными правами, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК, новая система позволит объединить авторов, правообладателей и их произведения в единый реестр, упростив процесс оформления и защиты прав.
"Платформа объединяет произведения, авторов и правообладателей в единый реестр, автоматизирует договоры и распределяет вознаграждения. Основными пользователями данной платформы являются авторы, организации коллективного управления и бизнес-пользователи", — отметил Молдабеков.
По информации ведомства, QazCopyright обеспечит прозрачность начисления и распределения авторских вознаграждений, а также позволит авторам отслеживать использование их произведений в режиме онлайн.
