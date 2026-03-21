Власти США подали иск против Гарвардского университета, обвинив учебное заведение в неспособности обеспечить защиту еврейских и израильских студентов.

Как сообщает агентство Reuters, иск был направлен в федеральный суд Бостона. В документе Министерство юстиции США утверждает, что университет проявлял безразличие к враждебной атмосфере на кампусе и не применял внутренние правила в случаях, когда пострадавшими становились представители еврейской и израильской общин.

В администрации Дональда Трампа ранее заявляли о намерении усилить контроль над крупнейшими университетами страны, критикуя их за предполагаемые проявления антисемитизма и «радикально левые» взгляды. В числе возможных мер рассматривалось сокращение или отзыв федерального финансирования.

В иске также отмечается, что, по мнению властей, действия университета ограничивали равный доступ к образовательным возможностям для части студентов.

Ранее Гарвард объявлял о мерах по борьбе с антисемитизмом, включая пересмотр дисциплинарных процедур и расширение образовательных программ.