Минюст зарегистрировал политическую партию "Әділет"

Министерство юстиции Казахстана официально зарегистрировало политическую партию "Әділет". Соответствующее решение было принято 1 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе политического объединения.

В партии отметили, что "Әділет" объединяет представителей самых разных профессиональных сообществ – работников промышленности и нефтесервисной отрасли, горняков, педагогов, врачей, ученых, предпринимателей, специалистов IT-сектора, юристов, спортсменов и представителей креативных индустрий.

После регистрации партии член Политического совета "Әділет" Багдат Мусин заявил, что создание нового политического объединения отражает запрос общества на обновление и развитие современных институтов.

По его словам, изменения являются естественным процессом для любой страны и затрагивают не только технологии и систему управления, но и общественно-политическую сферу.

"Сегодня Казахстан делает ставку на человеческий капитал, образование, науку, инновации, цифровизацию и искусственный интеллект. Для меня, как человека, который много лет занимается цифровой трансформацией, это особенно близкие и понятные приоритеты", – отметил он.

Мусин подчеркнул, что цифровизация способствует повышению прозрачности государственных процессов, снижению бюрократических барьеров и улучшению качества государственных услуг.

"Когда решения принимаются на основе данных, когда услуги доступны онлайн, когда исключается лишняя бюрократия, выигрывают и государство, и граждане", – заявил член Политического совета партии.

Регистрация "Әділет" стала очередным шагом в развитии партийной системы Казахстана после политических реформ последних лет, направленных на расширение участия граждан в общественно-политической жизни страны.