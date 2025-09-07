По поручению Главы государства в системе здравоохранения реализуются масштабные меры, направленные на повышение качества медицинских услуг, подготовку кадров и снижение стоимости лекарственных средств, передаёт BAQ.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что в сфере медицинского образования делается упор на развитие сестринской практики, самостоятельный приём пациентов и внедрение системы непрерывного профессионального обучения через симуляционные центры и онлайн-платформы.

"В части развития человеческого капитала мы усиливаем медицинское образование, развиваем сестринскую практику с фокусом на самостоятельный прием пациентов, внедряем непрерывное профессиональное развитие как врачей, так и медицинских сестер через симуляционные центры и дистанционные платформы", - заверила министр.

В стране восстановлена специальность "Педиатрия" и открыта резидентура по 14 дефицитным детским направлениям. Для привлечения врачей в сельскую местность предусмотрены подъемные выплаты. Медикам редких специальностей, выехавшим работать в аул, государство выделяет до 8,5 млн тенге.

"По поручению Главы государства приняты дополнительные социальные меры поддержки для медицинских работников в целях снижения дефицита кадров, особенно на селе. Врачам остродефицитных специальностей, прибывших для работы в сельские населенные пункты, предусмотрены выплаты в размере 8,5 миллионов тенге", – подчеркивает Акмарал Альназарова.

В фармацевтике предпринимаются шаги для увеличения доли отечественных препаратов до 50% к 2029 году. Пересмотрен механизм ценообразования, что позволило исключить лишние расходы и снизить стоимость генериков до 30%. Новая модель референтного ценообразования уже даёт снижение цен на 12%, а общий экономический эффект оценивается в 50 млрд тенге.