Минздрав будет по-новому проверять детские лагеря

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства сообщила о том, что с лета 2026 года в Казахстане будут проверять детские лагеря по новым правилам, передает BAQ.KZ.

По ее словам, новые подходы направлены на предотвращение групповых инфекционных заболеваний. За последние три года фиксировался их рост.

Так, с 1 июня начнется мониторинг школ и оздоровительных центров, а уже с 1 июля стартуют масштабные плановые проверки.

В ведомстве считают, что особый порядок позволит оперативно реагировать на системные нарушения, среди которых чаще всего выявляются неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, проблемы в пищеблоках и отсутствие разрешительных документов.

"С начала года проведены 347 проверок школ, в том числе 49 пищеблоков. Основные нарушения носят системный характер: аварийное состояние отдельных школ; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений; отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений. Указанные факторы оказывают негативное влияние на санитарно-эпидемиологическое благополучие детей. В этой связи в текущем году Главой государства подписан Закон, предусматривающий введение особого порядка государственного контроля объектов с пребыванием детей, финансируемых из государственного бюджета", – подчеркнула министр.

Кроме того, в текущем сезоне планируется открытие 187 летних оздоровительных организаций, однако на сегодняшний день заявления подали только 53% из них.

"Особую обеспокоенность вызывает деятельность частных лагерей, не имеющих соответствующих разрешительных документов. По всем выявленным фактам материалы направлены в органы прокуратуры, полиции, местные исполнительные органы и приняты соответствующие меры".

Также полиция усилит контроль за перевозкой детей и проверит персонал лагерей, сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.