В Казахстане готовят изменения, которые должны запретить продажу и доставку рецептурных препаратов через маркетплейсы. Об этом в подкасте Trend Talk сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, сейчас в стране дорабатываются действующие нормативно-правовые акты, чтобы исключить возможность онлайн-продажи рецептурных лекарств на различных цифровых площадках.

«Действующие нормативно-правовые акты дорабатываются, чтобы в маркетплейсах различных, включая и Kaspi, и не только, рецептурные препараты не продавались и не доставлялись. Мы сейчас над этим работаем. В ближайшее время выработаем конкретное предложение, конкретный нормативный акт, который будет запрещать эту продажу», — сказал он.

При этом точные сроки появления документа в Минздраве пока не назвали.

«Я сейчас не готов, конечно, сроки сказать, но мы над этим будем ускоренно работать», — отметил спикер.

Тема продажи лекарств через онлайн-платформы всё чаще вызывает вопросы, особенно когда речь идёт о рецептурных препаратах, которые должны отпускаться только под контролем врача. В Минздраве дали понять, что намерены ужесточить правила в этой сфере и закрыть лазейки для дистанционной продажи таких средств.

Напомним, корреспондент BAQ.KZ в подкасте Trend Talk поговорила с вице-министром здравоохранения Тимуром Муратовым о реформе лекарственного обеспечения, ценовой политике и доступности препаратов для населения. Подробнее — в выпуске.