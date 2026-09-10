Минздрав и МВД сверили медданные: более 10 тыс. казахстанцев остались без действующих прав

В Казахстане действие водительских удостоверений более 10 тыс. человек приостановили после цифровой сверки медицинских данных. Системы Минздрава, Генеральной прокуратуры и МВД позволяют находить граждан, у которых выявлены противопоказания к управлению транспортом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Механизм построен на обмене сведениями между государственными базами. Минздрав передает информацию о гражданах, находящихся под динамическим медицинским наблюдением и имеющих заболевания, при которых управление автомобилем противопоказано.

После сопоставления этих данных с информацией МВД система позволяет определить владельцев действующих водительских удостоверений, которые по состоянию здоровья не должны управлять транспортом. На данный момент действие прав приостановили уже более чем у 10 тыс. человек.

По словам вице-министра здравоохранения Ербола Оспанова, перечень заболеваний, при которых вождение противопоказано, охватывает восемь видов нозологий.

Параллельно власти перевели в цифровой формат медицинское освидетельствование, которое проходят при получении водительского удостоверения.

Медицинская справка теперь оформляется электронно. Результаты прохождения комиссии поступают в информационные системы, что позволяет государственным органам получать сведения без бумажного обмена документами.

За счет объединения баз проверка состояния здоровья водителя перестает зависеть только от справки, которую человек предъявляет при оформлении прав. Данные о медицинских противопоказаниях могут сопоставляться с информацией о действующих водительских удостоверениях уже после их выдачи.