В 2024 году объем фармацевтической продукции, произведённой в Казахстане, увеличился на 22% и составил 171,6 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Такой рост — часть плана по достижению доли отечественных лекарств до 50% к 2029 году, согласно поручению Главы государства.

Объём привлечённых инвестиций удвоился и достиг 91,3 млн долларов США, экспорт вырос на 32,9% — до 52,1 млн долларов.

С государством заключено 90 долгосрочных договоров сроком до 10 лет с 34 казахстанскими производителями. В контрактный перечень вошло 2 466 наименований фармацевтической продукции. Также ведётся пересмотр порядка заключения контрактов для учета реальной потребности в социально значимых препаратах.

Казахстанские производители активно сотрудничают с международными фармгигантами — Pfizer, Hoffmann-La Roche и AstraZeneca. Усилены требования к локализации, стимулируется производство оригинальных препаратов, пересматривается нормативная база с учетом предложений бизнеса.

В стране зарегистрированы 207 отечественных производителей, в том числе 43 — по выпуску лекарств и 164 — медицинских изделий. Для предприятий в индустриальных и специальных экономических зонах предусмотрены налоговые и инфраструктурные преференции.