Минздрав Казахстана напомнил о важности вакцинации

Министерство здравоохранения Казахстана напомнило о роли вакцинации в профилактике инфекций и разобрало распространенные вопросы о прививках. Разъяснения дала доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Жаннат Сатыбалдиева, передает BAQ.KZ.

Вакцинация помогает заранее подготовить иммунную систему к встрече с возбудителем и снизить риск тяжелого течения болезни и осложнений.

Что нужно знать о вакцинации

Здоровому человеку тоже нужны прививки. Смысл вакцинации заключается в том, чтобы сформировать защиту до встречи с инфекцией.

После перенесенного заболевания иммунитет действительно может сформироваться, но заранее предсказать, насколько тяжело человек перенесет инфекцию, невозможно. Вакцина позволяет получить иммунную защиту без рисков самого заболевания.

После прививки человек в отдельных случаях может заболеть. При этом инфекция может протекать легче и без осложнений по сравнению с невакцинированными.

Какие реакции после прививки могут быть ожидаемыми

небольшое повышение температуры;

болезненность или покраснение в месте введения вакцины;

кратковременное недомогание.

При выраженных или необычных симптомах Минздрав рекомендует обратиться к медицинскому работнику.

Кому нужно следить за прививочным статусом

Детям необходимо соблюдать Национальный календарь профилактических прививок.

Взрослым рекомендуется периодически проверять, какие прививки и ревакцинации им необходимы. Это зависит от возраста, состояния здоровья, профессиональных рисков, поездок и других факторов.

Для взрослых группы риска определяет врач, в том числе с учетом хронических заболеваний. Жаннат Сатыбалдиева рассказала, что сама из-за хронического бронхита привилась пневмококковой вакциной.

Как проверяют безопасность вакцин

В Казахстане действует государственный надзор за вакцинами. Проверка безопасности, качества и эффективности начинается до регистрации препарата и продолжается после его выхода на рынок.

Вызывает ли вакцина КПК аутизм

В Минздраве напомнили, что научные исследования не подтверждают связь между вакцинацией против кори, паротита и краснухи и развитием аутизма.

В одном из исследований, опубликованных в 2026 году в Pediatric Infectious Disease Journal, ученые проанализировали медицинские данные 2 560 035 детей в США и наблюдали за ними до восьмилетнего возраста.

Связи между вакцинацией КПК до двух лет и повышением риска развития аутизма выявлено не было.

Жаннат Сатыбалдиева советует обсуждать вопросы вакцинации с врачом, проверять информацию и ориентироваться на научные данные и медицинские рекомендации, а не на публикации и слухи в социальных сетях.