Минздрав Казахстана напомнил о важности вакцинации
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Министерство здравоохранения Казахстана напомнило о роли вакцинации в профилактике инфекций и разобрало распространенные вопросы о прививках. Разъяснения дала доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Жаннат Сатыбалдиева, передает BAQ.KZ.
Вакцинация помогает заранее подготовить иммунную систему к встрече с возбудителем и снизить риск тяжелого течения болезни и осложнений.
Что нужно знать о вакцинации
- Здоровому человеку тоже нужны прививки. Смысл вакцинации заключается в том, чтобы сформировать защиту до встречи с инфекцией.
- После перенесенного заболевания иммунитет действительно может сформироваться, но заранее предсказать, насколько тяжело человек перенесет инфекцию, невозможно. Вакцина позволяет получить иммунную защиту без рисков самого заболевания.
- После прививки человек в отдельных случаях может заболеть. При этом инфекция может протекать легче и без осложнений по сравнению с невакцинированными.
Какие реакции после прививки могут быть ожидаемыми
- небольшое повышение температуры;
- болезненность или покраснение в месте введения вакцины;
- кратковременное недомогание.
При выраженных или необычных симптомах Минздрав рекомендует обратиться к медицинскому работнику.
Кому нужно следить за прививочным статусом
Детям необходимо соблюдать Национальный календарь профилактических прививок.
Взрослым рекомендуется периодически проверять, какие прививки и ревакцинации им необходимы. Это зависит от возраста, состояния здоровья, профессиональных рисков, поездок и других факторов.
Для взрослых группы риска определяет врач, в том числе с учетом хронических заболеваний. Жаннат Сатыбалдиева рассказала, что сама из-за хронического бронхита привилась пневмококковой вакциной.
Как проверяют безопасность вакцин
В Казахстане действует государственный надзор за вакцинами. Проверка безопасности, качества и эффективности начинается до регистрации препарата и продолжается после его выхода на рынок.
Вызывает ли вакцина КПК аутизм
В Минздраве напомнили, что научные исследования не подтверждают связь между вакцинацией против кори, паротита и краснухи и развитием аутизма.
В одном из исследований, опубликованных в 2026 году в Pediatric Infectious Disease Journal, ученые проанализировали медицинские данные 2 560 035 детей в США и наблюдали за ними до восьмилетнего возраста.
Связи между вакцинацией КПК до двух лет и повышением риска развития аутизма выявлено не было.
Жаннат Сатыбалдиева советует обсуждать вопросы вакцинации с врачом, проверять информацию и ориентироваться на научные данные и медицинские рекомендации, а не на публикации и слухи в социальных сетях.
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