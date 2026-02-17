Минздрав Казахстана повышает требования к подготовке кадров
Министерство здравоохранения утвердило новые правила формирования перечня организаций дополнительного образования по медицинским специальностям. Нововведения направлены на повышение качества подготовки медицинских кадров и усиление контроля за образовательными площадками, передает BAQ.KZ.
Теперь перечень организаций будет формироваться раздельно по двум направлениям:
-
для юридических лиц, обучающих врачей,
-
для организаций, готовящих средний медицинский персонал.
Обязательным условием включения в перечень является наличие правоустанавливающих документов, подтверждающих, что реализация программ дополнительного медицинского образования входит в виды деятельности организации.
Новые требования ужесточают критерии к инфраструктуре и ресурсному обеспечению центров. Помимо обязательной аккредитации, утверждённых программ и доступа к международным базам данных, организации должны иметь:
-
лицензию на образовательную деятельность и/или статус научной организации;
-
собственную клиническую базу или договоры с аккредитованными медучреждениями для практики слушателей;
-
современное симуляционное оборудование, лабораторную базу, компьютерные технологии и подключение к Единой транспортной среде госорганов.
Минздрав обеспечит регулярную актуализацию перечня через системный мониторинг и выездные проверки. «Мы должны убедиться, что заявленная материально-техническая база и клинические ресурсы соответствуют фактическому состоянию. Это позволит исключить из перечня организации, не способные обеспечить должный уровень подготовки специалистов», — отметили в ведомстве.
Внедрение новых норм позволит сформировать прозрачную систему отбора образовательных центров и гарантировать, что повышение квалификации медицинских работников будет проходить только в организациях с научным потенциалом, современным оборудованием и полноценной клинической базой.
Принятые изменения направлены на укрепление кадрового потенциала здравоохранения и повышение качества медицинской помощи населению.
